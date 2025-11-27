واصل الجنيه ارتفاعه أمام الدولار في بداية تعاملات البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم، الخميس، بقيمة 10 قروش، بعدما كان مرتفعا بنحو 18 قرشا خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات البنك الأهلي، اليوم، مسجلا 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، مقابل 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، أمس.

بينما استقر سعر الدولار في تعاملات بنكي مصر، والتجاري الدولي، عند 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، دون أي تغير مقارنة بتعاملات أمس.

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في تعاملات بنك القاهرة عند 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

بينما كان أدنى سعر للعملة الخضراء في تعاملات ميد بنك، مسجلة 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.