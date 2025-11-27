القناة 14 الإسرائيلية تكشف ملامح أول جدول زمني أمريكي لنزع سلاح حماس

كشفت القناة 14 الإسرائلية، اليوم الخميس، عن ملامح أول جدول زمني تضعه الولايات المتحدة لخطة نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة دولية في قطاع غزة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن مسئولا أمريكيا في مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في إسرائيل، أشار إلى أن وصول جنود القوة الدولية إلى غزة مقرر في منتصف يناير المقبل، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن المسئول الأمريكي نفسه أكد أن عملية إنهاء نزع سلاح حماس في القطاع متوقعة بحلول نهاية أبريل المقبل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت أن 6 فرق تجمع بشكل يومي في مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي المقام في إسرائيل قرب قطاع غزة، بحضور ممثلين من 21 دولة، من أجل مناقشة "مستقبل غزة"، لا سيما ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.

وفي وقت سابق، قدر الجيش الإسرائيلي أن إنشاء قوة دولية في غزة يتطلب أسابيع إلى بضعة أشهر.