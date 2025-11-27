هجوم صاروخي يوقف إنتاج حقل كورمور للغاز في كردستان العراق ويسبب انقطاع الكهرباء

استهدف هجوم صاروخي إحدى منشآت التخزين داخل حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتًا وتسبب بانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي داخل الإقليم.

ويُعد هذا الهجوم، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، الأخطر منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة (درونز) استهدفت حقول النفط في يوليو الماضي، وأدت حينها إلى تراجع الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يوميًا، وفق وكالة رويترز للأنباء.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما يقدم حقل كورمور للغاز إمدادات مهمة لتوليد الكهرباء في المنطقة.

وقال مصدر مطلع في القطاع إن الخزان المستهدف هو جزء من منشآت جديدة مولتها جزئيًا الحكومة الأمريكية وبنتها شركة مقاولات أمريكية.

وتتكرر الهجمات على حقول النفط في كردستان العراق، وغالبًا ما تؤدي إلى توقف الإمدادات. ويشير مسؤولون محليون إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران كمصدر محتمل لتلك الهجمات، التي تُستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأضاف مهندس يعمل في الحقل لوكالة رويترز أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب نتيجة الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لكن توقف إمدادات الغاز تسبب بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من الإقليم.

من جانبه، قال أوميد أحمد، المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان العراق، إن من المتوقع انخفاض توليد الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميجاوات بعد الهجوم.

وكتب عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على منصة "إكس" بعد الهجوم: "كم عدد الهجمات التي يتعين أن تقع قبل أن تسمح الحكومة الأمريكية ببساطة لحكومة إقليم كردستان بشراء معدات مضادة للطائرات بدون طيار (الدرونز) للدفاع عن أجوائنا وبنيتنا التحتية الحيوية؟".

ويُذكر أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف الحقل خلال أيام قليلة، حيث أطلقت قوات الأمن في كردستان العراق النار على طائرة مسيرة لمنعها من الوصول إلى الحقل في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي.