محكمة في بنجلاديش تدين رئيسة الوزراء السابقة حسينة وأبناءها بالفساد

عاقبت محكمة في دكا اليوم الخميس، رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينةوابنها وابنتها بالسجن لادانتهم بالفساد في قضية تتعلق بتخصيص أرض في مشروع حكومي.

وأدانت المحكمة حسينة غيابيا في ثلاثة قضايا منفصلة حركتها لجنة مكافحة الفساد الحكومية وحكمت عليها في المجمل بالسجن 21 عاما.

وقال محامي لجنة مكافحة الفساد ماينول حسن ليبون إن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن خمس سنوات في قضايا منفصلة بحق ابنها ساجيب واجد جوي وابنتها سايما واجد بوتول.

وتوجد حسينة في الهند منذ فرارها من البلاد في الخامس من أغسطس 2024. ويعيش ابنها في الولايات المتحدة بينما توجد ابنتها وهي مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية والتي تردد أنها في إجازة في نيودلهي لفترة غير محددة .

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت محكمة خاصة في دكا حكما بالإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة لتورطها في حملة القمع العنيفة للمظاهرات الحاشدة العام الماضي والتي أطاحت بها بعد 15 عاما في السلطة.