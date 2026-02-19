أرسنال يتمسك بموقفه بشأن مستقبل أرتيتا حال خسارة الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، قبل أسابيع قليلة، بأن إدارة نادي ارسنال أبلغت المدير الفني للفريق، ميكيل ارتيتا بشكل واضح أن مستقبله مع النادي مرتبط بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاء ذلك بحسب ما أورده موقع «Fichajes»، الذي أشار إلى أن إدارة النادي وضعت الفوز باللقب شرطًا أساسيًا لاستمرار المدرب الإسباني في منصبه.

وتصاعدت حدة الضغوط عقب المباراة الأخيرة، بعدما فرّط أرسنال في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل أمام ولفرهامبتون، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة.

وفي حال فوز مانشستر سيتي بمباراته المقبلة، سيتقلص الفارق إلى نقطتين فقط، ما يعيد المنافسة إلى نقطة الاشتعال ويضع الفريق اللندني تحت ضغط كبير في الجولات المتبقية.

وأكدت التقارير أن موقف الإدارة لم يتغير، حيث لا يزال التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الهدف الرئيسي، وفي حال الإخفاق في تحقيقه، فإن مستقبل أرتيتا قد يصبح محل شك جدي مع نهاية الموسم.