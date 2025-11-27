مقتل أكثر من 30 وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا

أوقفت سريلانكا، خدمات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في بعض مناطق البلاد التي تضررت إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا، بحسب ما أعلنه مسئولون، اليوم الخميس.

وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث، بتسجيل 18 حالة من بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي "بادولا" و"نوارا إيليا" الجبليتين المعروفتين بزراعة الشاي، والواقعتين على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو.

وأضاف المركز، أن هناك 14 شخصا آخرين في عداد المفقودين، اليوم الخميس، إثر انهيارات أرضية شهدتها نفس المناطق.

وارتفعت حصيلة القتلى، إلى 31 منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سريلانكا للطقس القاسي. وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق.

وفاضت المياه في العديد من الخزانات والأنهار، ما ساهم في تعطل حركة السير على الطرق. وذكر مسؤولون أنه قد تم غلق بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين الأقاليم.

وأوقفت السلطات، حركة القطارات في بعض المناطق الجبلية، بعد سقوط صخور وطمي وأشجار على القضبان، وعرض التلفزيون المحلي لقطات لعمال بينما يعملون على رفع الأنقاض.

وفي بعض المناطق، غمرت مياه الفيضانات قضبان السكك الحديدية.

وأظهرت محطات التلفزيون المحلي لقطات لمركبات تابعة لقوات البحرية، تقوم بنقل السكان، وسيارة تجرفها مياه الفيضانات بالقرب من بلدة أمبارا في شرق البلاد، على بعد نحو 412 كيلومترا شرق كولومبو.

وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث، بأن سوء الأحوال الجوية أثر على نحو 4000 أسرة.