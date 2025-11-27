أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده "لم تتدخل قط في الشئون الداخلية للبنان"، مشددا على أن "الجيش اللبناني وحزب الله هما من يتخذان قراراتهما بشكل مستقل".

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، وصف عراقجي ما يشاع عن "ضعف إيران بسبب أحداث لبنان"، بأنه "لا يتوافق مع الواقع".

وفيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل والضربات الأمريكية، قال عراقجي إن إيران "خرجت منتصرة" من جولة المواجهة الأخيرة، بما في ذلك القصف الأمريكي في يونيو.

وعن الملف النووي، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران "كانت دائما مستعدة للتفاوض"، غير أن "المشكلة تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لدى الجانب الأمريكي"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تسعى إلى فرض الإملاءات والشروط بدلا من الدخول في مفاوضات جدية ومنصفة".

كما تحدث عن دور السعودية كوسيط محتمل بين واشنطن وطهران، بالإشارة إلى وجود "ثقة متبادلة" بين الرياض وطهران.

من جانب آخر، نفى حدوث "أي اتصال أو تواصل" مؤخرا مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أو مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وشدد عراقجي على أن إيران "ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة المفاوضات ما لم يظهر الأمريكيون استعدادا حقيقيا للتفاوض".