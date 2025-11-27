الجيش الإسرائيلي يكشف عن مخططه القتالي لعام 2026

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأنه تم اعتماد المخطط القتالي للجيش الإسرائيلي لعام 2026، من قبل رئيس الأركان الجنرال إيال زمير.



وحسب "معاريف"، سيخدم جنود الاحتياط في العام المقبل حوالي 60 يوما كجنود احتياط في السنة. وستخضع جميع الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي لتدريب مخصص خلال العام، وقامت فرق القيادة بتحديد مواعيد ومناطق التوظيف لجميع الوحدات، سواء النظامية أو الاحتياطية.

وأشار الجيش إلى أن صياغة المخطط تمت وفقا لـ "دروس الحرب" والمفهوم الجديد للدفاع والتأهب والجاهزية، ويسمح بتخطيط المهام ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه الجيش.

ووفقا للصحيفة، يشمل المخطط جميع المهام، والمناورات، والتدريبات، ومستوى الكفاءة، والوسائل، والموارد المتوقعة في عام 2026. ويهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من "الشفافية والوضوح واليقين للوحدات والأفراد العسكريين، النظاميين والاحتياطيين على حد سواء، وكذلك لتمكين قادة الوحدات من المرونة والقدرة على التخطيط السنوي.



وذكر المخطط أنه سيتم التركيز في العام المقبل على إجراء التدريبات كالمعتاد. ومن المتوقع أن تخضع جميع الوحدات النظامية لتدريب مخصص لرفع مستوى الكفاءة، يستمر عدة أسابيع خلال العام، وفق خطة منظمة.

وأبانت "معاريف" أن طريقة تشغيل أفراد الاحتياط في عام 2026 تعكس زيادة في أيام التدريب لتعزيز الكفاءة، إلى جانب تقليل أيام المهمات للتخفيف على الجنود. ومن المتوقع أن يقوم جنود الاحتياط بتنفيذ حوالي 6 أسابيع من أيام المهمات في السنة، دون احتساب أيام التدريب، أو التنظيم، أو العودة إلى الكفاءة، أو المعالجة. وفي المجمل، سيقوم جنود الاحتياط بتنفيذ حوالي 60 يوما في عام 2026.