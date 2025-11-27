وزير خارجية لبنان ردا على مستشار خامنئي: سيادتنا أهم من الماء والخبز

رد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، على مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشئون الدولية، علي أكبر ولايتي، وقال "إن ما هو أهم من الماء والخبز بالنسبة إلينا هو سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي".

وقال رجي، على منصة "إكس": "عزيزي وزير الخارجية الإيراني، كنت فعلاً أرغب في تصديق ما تفضلتم به من أن إيران لا تتدخل في شئون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهم في لبنان ويحذرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله".

وأوضح أن "ما هو أهم من الماء والخبز بالنسبة إلينا هو سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي بعيدًا عن الشعارات الأيديولوجية والسياقات الإقليمية العابرة للحدود التي دمّرت بلدنا وما زالت تمعن في دفعنا نحو الخراب".

وكان مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي للشئون الدولية، علي أكبر ولايتي، أعلن اليوم الأربعاء أن "وجود حزب الله بات بالنسبة إلى لبنان أهمّ من الخبز والماء"، مشيرًا إلى أن "وجود حزب الله في لبنان لا غنى عنه لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".

وقال ولايتي: "الحزب كان منقذًا للشعب اللبناني، وإيران ستواصل دعمه، واعتداءات إسرائيل تظهر النتائج الكارثية لنزع سلاحه بالنسبة إلى لبنان".



