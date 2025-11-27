الرئيس الجزائري: العدوان الإسرائيلي المستمر لن يحقق وأد الدولة الفلسطينية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة"، مشددا على أن عدوانه المستمر "لن يحقق وأد الدولة الفلسطينية".

جاء ذلك في رسالة قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين (المحاربين القدامي) عبد المالك تاشريفت، خلال فعالية أقيمت بالعاصمة الجزائر، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال تبون، إن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني يتجاهل أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لجعل الحياة مستحيلة في غزة، إلى جانب السطو على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس".

وشدد على أن هذا العدوان "لن يحقق وأد الدولة الفلسطينية".

وأوضح تبون، أن "الاحتلال ولتحقيق هذا الهدف، يقوم بعدوان مستمر متجاهلا أبسط قواعد القانون الدولي بالتدمير الممنهج للبنية التحتية في غزة واستهداف المنظومة الصحية والحصار والتجويع".

وقال إن بلاده "تهيب بالمجتمع الدولي ليبذل ما يجب من مساعي لفرض الامتثال للشرعية الدولية والرفع الفوري للحصار بشكل كامل عن غزة، وفتح جميع المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وجدد تبون، موقف بلاده المؤكد لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتباره "خطوة أساسية" لتكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وأضاف أن "الجزائر ستبقى على العهد داعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة ولن تألو جهدا في الدفاع عن حقوقهم المشروعة حتى استعادة كامل السيادة وإقامة الدولة الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وخلال سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1082 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إلى جانب اعتقال ما يزيد على 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.​​​​​​​

وأنهى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة بين تل أبيب وحركة حماس ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح.