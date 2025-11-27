مباحثات سعودية – بريطانية لتعزيز التعاون في العمليات العسكرية والتدريب وتبادل الخبرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى قائد القوات المشتركة السعودية فهد بن حمد السلمان، في إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، قائد العمليات المشتركة البريطاني نيك بيري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز جهود الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

وأكد الجانبان، أهمية مواصلة العمل المشترك وتطوير التكامل في مجال العمليات العسكرية والتدريب وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



