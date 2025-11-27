تقرر أن يؤدي فريق نادي بيراميدز مرانه الأساسي في مدينة ندولا بزامبيا يوم الخميس بدلا من الجمعة طبقا للائحة، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء قرار تعديل مواعيد التدريبات ليخوض بيراميدز مرانه الأساسي على ملعب اللقاء في السادسة من مساء الخميس بدلا من الجمعة، بسبب انشغال الملعب في ذات اليوم بالمواجهة التي تجمع بين النادي المصري ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي والمحدد لها الثالثة من عصر الجمعة المقبل بنفس الملعب في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا مساء يوم الجمعة بأحد الملاعب الفرعية بالمدينة، بعد التعديل الذي جرى على برنامج تدريباته.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.