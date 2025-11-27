4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال

واصل ليفربول نتائجه المخيبة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في ليلة سجلت واحدة من أسوأ سقطات الفريق في تاريخه الحديث.

ورصد موقع «أوبتا» المتخصص في الإحصاءات 4 أرقام سلبية صادمة طاردت الريدز في تلك المواجهة:

فان دايك الأكثر تسبّبًا في ركلات الجزاء:

ارتكب فيرجيل فان دايك 3 ركلات جزاء هذا الموسم في جميع المسابقات، ليصبح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تسبّبًا في ركلات الجزاء حتى الآن.

دفاع منهار:

استقبل ليفربول 3 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية في جميع المسابقات ، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

هزائم قاسية:

خسر ليفربول 3 مباريات متتالية بفارق 3 أهداف أو أكثر في مختلف البطولات، في سلسلة لم تتكرر منذ ديسمبر 1953.

أسوأ سلسلة منذ سبعين عامًا:

تكبّد الريدز 9 هزائم في آخر 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو العدد الأكبر في سلسلة مماثلة منذ الفترة بين نوفمبر 1953 ويناير 1954.

ويعكس هذا التراجع الحاد حجم الأزمة الفنية التي يعيشها ليفربول هذا الموسم، في وقت يبحث فيه الجهاز الفني عن حلول عاجلة لوقف النزيف واستعادة استقرار الفريق قبل فوات الأوان.