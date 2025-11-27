الرئيس السيسي يعلق على مقترح بتدريس مادة التربية العسكرية لطلبة المدارس

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مقترح إحدى طالبات الجامعات، بتدريس مادة التربية العسكرية لطلبة المدارس، بدءًا من المرحلة الابتدائية.

جاء ذلك على هامش تناوله وجبة الغداء مع مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية، ووزير الأوقاف، والطلبة الدارسين بالأكاديمية، حيث دار نقاش تفاعلي بين الرئيس وطلبة الأكاديمية.

وقال إن عدد المدارس في مصر يتجاوز 60 ألفًا، منوهًا أن «تدريس تلك المادة يحتاج تعيين ضابط بكل مدرسة، بعدد 60 ألف ضابط».

وأضاف: «عند طرح مطلب أو سؤال يجب أن نستفيد منه بمناقشته بأبعاده الكاملة، ما هي تكلفته؟ واستعداد المجتمع لقبوله؟ والقدرة على حوكمة الإجراء».

وذكر أن «التجربة في الأكاديمية العسكرية مختلفة؛ لأنها تقف وراءها منظومة كبيرة للغاية»، معقبًا: «لا نستطيع أن نملأ فراغ طالب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمادة التربية العسكرية فقط».

واستطرد: «هذا الموضوع محصلة مجتمع بأكمله؛ المنزل والإعلام والمدرسة والمسجد والكنيسة والفن بأنواعه المختلفة، هذه أمة يجب أن تتعاون وتتكاتف سويًا؛ للحفاظ على الشعب بمختلف أطيافه».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.