إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في سوهاج

أصيب 8 أشخاص من بينهم 7 سيدات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 14 راكبًا عند مدخل الكشح قبلي بمركز دار السلام في سوهاج.

وانتقلت على الفور جميع الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بسبب السرعة الزائدة ومحاولة تفادي تروسيكل كان في المقابل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتسبب الحادث في إصابة كل من: "عنايات.م" 60 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"روحية.ع" 55 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و"عدلي.ص" 36 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"مديحة.ك" 35 سنة، بكدمات في الوجه.

كما أصيب كل من: "سهير.س" 32 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و"إلهام.ش" 31 سنة، اشتباه كسر في اليد اليمنى، "سناء.م" 30 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و"رانيا.ج" 27 سنة، بكدمات متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.