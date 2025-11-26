يحتفي برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" بذكرى رحيل الشيخ محمود خليل الحصري مع ابنته ياسمين الخيام في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الأربعاء المقبل الموافق 3 ديسمبر.

وتحكي ياسمين الخيام ابنة الشيخ الحصري عن كواليس حياة القارئ المُلهم، بداية من دخوله للكُتاب وهو ابن 4 سنوات وحفظه للقرآن وهو في تمام العاشرة قبل أن يذيع صيته كأحد أبرز المقرئين في العالم.

وتقول الخيام إن والدها كان مخلصا لكتاب الله، وأفنى عمره في خدمة القرآن وأهله، وطاف العالم لنشر كلام الله من أقصى الأرض لأدناها.

وتتحدث الخيام في الذكرى 45 لرحيل الشيخ عن مناقبه، بداية من بره بأهله، وعلاقاته الودودة مع كبار المشايخ والأئمة، وليس انتهاء بصلاته القوية برؤساء الجمهورية في مصر وأقطار عدة.

ويحضر الحلقة عدد من أسرة الشيخ وأحفاده الذين تفاعلوا مع ذكريات كبير العائلة وسيرته العطرة.