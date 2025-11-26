مدرب البرتغال يؤكد جاهزية فريقه لنهائي كأس العالم للناشئين أمام النمسا

شدد بينو ماسايس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على جاهزية فريقه لخوض نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم.

ويلتقي المنتخب البرتغالي للناشئين مع نظيره النمساوي، غدا الخميس، في المباراة النهائية للبطولة، التي يشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى، على ملعب (خليفة الدولي) بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى كل منهما لحمل كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخهما.

وقال ماسايس، الذي قاد منتخب البرتغال لبلوغ نهائي مونديال الناشئين للمرة الأولى، عقب فوزه بركلات الترجيح على البرازيل في الدور قبل النهائي، إن فريقه يدرك صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه، لكنه أبدى تفاؤله في الوقت نفسه بقدرة لاعبيه على إسعاد الجماهير.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، للحديث عن اللقاء "ندرك أننا أمام مهمة صعبة للغاية، لقد بذلنا أقصى الجهد منذ أن بدأنا مشوارنا في المسابقة لكي نمضي قدما بالبطولة، وحافظنا على إيقاعنا المتصاعد في كل المباريات التي لعبناها حتى الآن".

أضاف ماسايس "ينبغي علينا أن نتحلى بواقعية كبيرة غدا، خاصة أن المباريات النهائية تحمل دائما طابعا خاصا بها، وهي تختلف عن جميع اللقاءات الأخرى حيث تتحكم فيها تفاصيل صغيرة، ويتعين علينا اغتنام أي فرصة تسنح لنا من أجل هز الشباك".

شدد ماسايس "نحن نعلم قيمة المنتخب النمساوي الذي أبلى بلاء حسنا في مسيرته نحو النهائي ونحن مستعدون له بكل تأكيد".

وأبدى مدرب منتخب البرتغال في ختام تصريحاته تفاؤله بشأن قدرة فريقه على منح الابتسامة للجماهير في تلك المواجهة المرتقبة، حيث قال "نحن نفكر في هذه اللحظة منذ أن وصلنا إلى قطر. كل شيء يبدو على أفضل حال ونطمع في أن يحالفنا الحظ غدا، مثلما جرى أمام البرازيل في المربع الذهبي".