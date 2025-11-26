قال الدكتور أحمد الأسعد محافظ طوباس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية مازالت مستمرة منذ فجر اليوم الأربعاء، في المحافظة، وشملت اقتحامات لمناطق جغرافية متعددة لديهم.

وأضاف "الأسعد" خلال مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية فرضت حصارًا على ما يقارب 70 ألف مواطن، ضمن ما وصفه بسياسة “العقاب الجماعي” التي تنتهجها حكومة الاحتلال، حيث يُفرض حظر تجوال كامل وأي مواطن يخرج من منزله يُعرض للخطر.

وتابع أن القوات الإسرائيلية أخلت عدة أحياء سكنية، ما تسبب في نزوح 30 عائلة تم طردها من منازلها، قبل أن تستولي القوات على هذه المنازل، مؤكدًا أن هناك عشرات المواطنين تم اعتقالهم خلال الحملة.

ولفت إلى أن كل المناطق في المحافظة باتت مستهدفة، لافتًا إلى أن لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة دخلت حالة استنفار كامل، وقال إن جميع طواقم الطوارئ تعمل على حصر الأضرار ومتابعة أوضاع العائلات النازحة.

وأردف أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على تأمين المأوى للعائلات المتضررة، ومحاولة الوصول إلى جميع الأسر التي أجبرت على ترك منازلها وسط هذه الظروف الصعبة.

وكان رئيس بلدية طوباس محمود دراغمة، قال إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المحافظة فجر اليوم، وانتشرت في مختلف أحيائها ومداخلها.