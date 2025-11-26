 الاحتلال يعتقل مصابا من داخل سيارة إسعاف جنوب محافظة طوباس - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الاحتلال يعتقل مصابا من داخل سيارة إسعاف جنوب محافظة طوباس

وفا
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 8:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 8:23 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مصابا من داخل سيارة إسعاف عند مدخل بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصاباً من داخل سيارة الإسعاف عند مدخل طمون وهو مصاب، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب داخل البلدة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات التّحقيق الميداني والاعتقال في محافظة طوباس طالت منذ فجر اليوم نحو 60 مواطنًا، بينهم أطفال، وعوائل شهداء، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان، مساء الأربعاء، أن الاحتلال ينفّذ خلال عدوانه المستمر على محافظة طوباس، عمليات تخريب وتدمير واسعة للبنى التحتية، ويأخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 330 مواطناً من محافظة طوباس، والتي تصاعدت فيها عمليات الاعتقال بشكلٍ غير مسبوق، إلى جانب محافظتي جنين وطولكرم، جرّاء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال في المحافظات الشمالية بالضّفة منذ بداية العام الجاري.

وتشهد محافظة طوباس، عدوانا واسعا منذ منتصف الليلة الماضية، تشارك فيه قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدعومة بالجرافات العسكرية الثقيلة.

