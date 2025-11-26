القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تواصل إطلاق قذائفها بشكل عشوائي نحو المناطق الشرقية من غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في دير البلح، إنّ الخروقات والقصف الإسرائيلي ما زالا مستمرين في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة.

وأضاف جبر، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدفعية الإسرائيلية تواصل إطلاق قذائفها بشكل عشوائي نحو المناطق الشرقية من القطاع، وهي المناطق المصنفة باللون الأصفر حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكر أن هذا القصف المتواصل يتسبب بانفجارات متتابعة، تزامنًا مع الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

ونوه أنّ إحدى هذه الغارات استهدفت بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وفي المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، ذكر أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية قصفت صباح اليوم المواطنين على مرتين متتاليتين، الأمر الذي أدى أيضًا إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين.

وأوضح جبر، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مخيم البريج في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد أو إصابة فلسطيني بجراح متفاوتة الخطورة.

ولفت إلى أن مشاهد مشابهة تكررت في شرق مخيم المغازي، حيث استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، منوهًا أن المناطق الغربية المطلة على ساحل البحر تشهد أيضًا قصفًا متواصلًا من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تستهدف الشواطئ الغربية لمدينة خان يونس بشكل مباشر.