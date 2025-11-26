رئيس أركان الاحتلال يتغيب عن جلسة أمنية رغم طلب نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أَيال زامير تغيّب عن جلسة أمنية حساسة عُقدت مطلع الشهر الجاري، رغم طلب مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحضوره، فيما قدّم المتحدث باسم الجيش رواية غير دقيقة حول سبب غيابه.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فقد عقدت في 9 نوفمبر جلسة أمنية تناولت محاولات التأثير التركية في المنطقة، ودُعي إليها مسئولون كبار في المستويين السياسي والأمني، بينهم رئيس الأركان.

مكتب زامير طلب في حينه إعفاءه من الحضور بسبب "حدث شخصي"، إلا أنّ مكتب نتنياهو رفض وطلب مشاركته، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ورغم ذلك، قرر زامير عدم الحضور، وقدّم المتحدث باسم الجيش رداً رسمياً قال فيه إن غيابه جاء "بتنسيق مسبق بسبب حدث عائلي".

إلا أنّه تبيّن لاحقاً أن زامير حضر زفاف ابنة رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش، ددو بار حليفا، وليس مناسبة عائلية قريبة كما أوحى الرد الأول.

وكشفت القناة أن عددا من ضباط الجيش شاركوا في الحفل، فيما عجز المتحدث باسم الجيش عن تفسير سبب عدم التزام زامير بقرار مكتب رئيس الحكومة بضرورة حضوره الجلسة.

وأوضح المتحدث لاحقا أن الرد الأول كان "خاطئا بحسن نية" بسبب التباس بين دعوتين لعرسين.

وأكد الجيش في بيان لاحق أن رئيس الأركان تغيّب "بعد إبلاغ وتنسيق"، ورفض الاتهامات بأن ما جرى يشكل "تخلفاً متعمداً أو تضليلاً من قِبل المتحدث باسم الجيش".