 الوثائقية تبدأ عرض سلسلة مدارس مصرية - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

الوثائقية تبدأ عرض سلسلة مدارس مصرية


نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 10:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 10:22 م

تبدأ قناة الوثائقية عرض السلسة الوثائقية "مدارس مصرية"، بدءًا من اليوم، وهي سلسلة توثق نشأة التعليم المصري الرسمي الحديث وتطوره، من خلال تسليط الضوء على عددٍ من المدارس المصرية العريقة، من بينها مدرسة "السنية بنات" بالقاهرة، ومدرسة "السعيدية العسكرية بنين" بالجيزة، ومدرستا "كلية سان مارك"، و"كلية فيكتوريا" بالإسكندرية، وغيرها من المدارس التي يمتد تاريخها إلى قرابة مئة عام، ومنها ما يصل إلى مئتي عام.

وترصد السلسلة الوثائقية إسهامات تلك المدارس في التعليم والثقافة وتشكيل الوجدان العام لأجيال مختلفة على مدار التاريخ المصري الحديث والمعاصر، ودورها في كثير القضايا والأحداث الوطنية التي مرت بها مصر، مع إطلالة على الأنساق المعمارية التي تفردت بها، فضلًا عن إبراز أشهر خريجيها المؤثرين في الحياة السياسية، والثقافية، والفنية، والأدبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك