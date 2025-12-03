رئيس كوريا الجنوبية: يمكن أن تلعب دور الوسيط لتخفيف التوتر بين الصين واليابان

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الأربعاء إن بلاده يمكن أن تلعب دورا وسيطا، حيثما أمكن، لتخفيف التوترات المتصاعدة بين الصين واليابان، مشددا على أن الانحياز لطرف على حساب الآخر سيؤدي فقط إلى تصعيد النزاع.

وجاءت تصريحات لي خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام أجنبية، عندما سئل عما إذا كانت كوريا الجنوبية مستعدة للتعبير عن دعمها لليابان في ظل التوترات الناتجة عن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول تايوان، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال لي: "الانحياز لطرف سيزيد النزاع فقط. وينطبق ذلك على العلاقات الشخصية والدولية على حد سواء. ومن الأفضل بدلا من الانحياز البحث عن طرق للتعايش".

وأضاف: "حيثما أمكن، من المرغوب فيه تقليل الصراع والقيام بدور الوسيط والتنسيق".

وتوترت العلاقات بين بكين وطوكيو بشكل كبير بعد أن أشارت تاكايتشي إلى أن أي هجوم عسكري على تايوان قد يدفع قوات الدفاع الذاتي اليابانية للرد، واصفة ذلك بأنه "وضع يهدد بقاء اليابان".

وردت الصين على ذلك بنصح مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان وتعليق قرارها الأخير باستئناف استيراد المأكولات البحرية من الدولة المجاورة.