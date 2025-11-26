حماس: ملاحقة عناصرنا المحاصرين في أنفاق رفح وتصفيتهم خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال عناصرها المحاصَرين في أنفاق مدينة رفح الفلسطينية تُعَدّ «خرقًا فاضحًا» لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودليلًا دامغًا على المحاولات المستمرّة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره.

وأضافت الحركة، في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، أنها بذلت طوال الشهر الماضي، جهودًا كبيرة مع مختلف القيادات السياسية والوسطاء لحلّ مشكلة المقاتلين وعودتهم إلى بيوتهم، وقدّمت أفكارًا وآليات محدّدة لمعالجة هذه المشكلة، في تواصلٍ كامل مع الوسطاء والإدارة الأمريكية بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت أنّ «الاحتلال نسف كل هذه الجهود، مُغلِّبًا لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال، في إجهاضٍ لجهود الوسطاء؛ الذين بذلوا جهدًا كبيرًا مع مختلف الأطراف الدولية، لوضع حدٍّ لمعاناة هؤلاء المقاتلين».

وحمّلت الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة عناصرها، داعية الوسطاء إلى «التحرّك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم، باعتبارهم نموذجًا فريدًا في التضحية والبطولة والصبر، وعنوانًا لكرامة وحرية الشعب الفلسطيني».

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأن الجيش قتل 7 مسلحين في غزة، واعتقل 2 آخرين، كانوا قد خرجوا من الأنفاق في رفح، جنوبي القطاع.

وزعمت إذاعة الجيش أن «حوادث إضافية وقعت اليوم عند الخط الأصفر، تم القضاء على اثنين من المسلحين بعد أن اجتازا الخط الأصفر وشكَّلا تهديدًا لقوات الجيش».

وأضافت أنه «في وقت سابق من اليوم، تم القضاء على مسلح كان يخطط لتنفيذ عملية قنص ضد قواتنا، وفي وقت أسبق، تم القضاء أيضا على أربعة مسلحين خرجوا من الأنفاق في رفح».

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن إجمالي من تم القضاء عليهم على يد الجيش في غزة منذ صباح اليوم 7 مسلحين، واثنان آخران تم اعتقالهما.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أن جنوده قتلوا 5 عناصر خرجوا من أنفاق رفح.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: «يتواصل الضغط في شرق رفح، تم رصد 5 مسلَّحين وتحييدهم في منطقة البنية التحتية العسكرية تحت الأرض».

وأضاف: «تواصل قوات فريق القتال التابع للواء ناحال العمل في منطقة شرق رفح، وفي أثناء عمليات التمشيط بالمنطقة، تم رصد 5 مسلَّحين تم تحييدهم قبل وقت قصير».