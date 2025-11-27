أتالانتا يفوز على فرانكفورت بثلاثية في دوري الأبطال

وبعد شوط أول سلبي، بدأ الفريق الإيطالي في التسجيل منذ الدقيقة 60 والتي شهدت هدف أول سجله ألنيجيري أديمولا لوكمان.

وبعد دقيقتين فقط أحرز لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون هدفا ثانيا من تمريرة مُسجل الهدف الأول لوكمان.

ثم في الدقيقة 65 أضاف أتالانتا الثالث بواسطة لاعبه البلجيكي شارل دي كيتيلاري ليؤمن انتصاره بنتيجة كبيرة.

رفع أتالانتا رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، أما فرانكفورت فلديه 4 نقاط في المركز الثامن والعشرين.