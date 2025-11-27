سوبر هاتريك مبابي ينقذ ريال مدريد من فخ أولمبياكوس في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد فريق ريال مدريد بفوز ثمين خارج أرضه بالتغلب على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

تقدم الفريق اليوناني بهدف مبكر سجله تشيكينيو بعد مرور 8 دقائق.

لكن الضيف المدريدي رد بثلاثية سريعة سجلها النجم الفرنسي كيليان مبابي في 6 دقائق و42 ثانية بالدقائق 22 و24 و29.

وقلص أولمبياكوس الفارق بهدف ثان سجله المهاجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 52.

لكن مبابي وسع الفارق مجددا بتسجيله الهدف الرابع له ولفريقه، ليكمل السوبر هاتريك في الدقيقة 60.

وسجل المغربي أيوب الكعبي هدفا ثالثا في الدقيقة 81، لكنه لم يكن كافيا للفريق اليوناني للخروج بنتيجة إيجابية، ليفلت الريال بثلاث نقاط ثمينة.

رفع ريال مدريد البطل القياسي للمسابقة (15 مرة) رصيده إلى 12 نقطة ليبقى في المركز الخامس، ويتجاوز كبوة الخسارة أمام ليفربول في الجولة الماضية.

ويستعد العملاق المدريدي لاختبار إنجليزي جديد في الجولة السادسة عندما يستقبل مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو.

أما أولمبياكوس بقى برصيد نقطتين في المركز 33 من أصل 36 فريقا، بعدما تلقى خسارته الثالثة، وسيحل ضيفا على كيرات ألماتي الكازاخستاني في الجولة السادسة.