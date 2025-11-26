هيئة البث إلاسرائيلية: مقربون من نتنياهو يعتبرون تعيين زامير رئيسا للأركان كان خطأ

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن بعض المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبرون أن تعيين إيال زامير كرئيس لأركان الجيش كان "خطأ".

ونقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن زامير يتصرف بـ"استقلالية كبيرة"، وينسى أنه ما يزال خاضعا للقيادة السياسية.

وفي الأيام الماضية، احتدم الصراع بين زامير ووزير الجيش يسرائيل كاتس، وتدخل نتنياهو بينهما وعقد اجتماعا لتهدئة الأوضاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو: "تعيين (زامير) كان خطأ، إنه يتصرف باستقلالية كبيرة ويفعل عكس ما وعدنا به".

وقال نتنياهو لزامير خلال الاجتماع إنه "محق في بعض الأشياء، ولكنه لا يزال خاضعا للقيادة السياسية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "جوروزاليم بوست".

وأعلن نتنياهو، الإثنين، أنه سيعقد اجتماعا ثلاثيا للتوسط بين زامير وكاتس، لكن الأخير رفض وأصر على عقد اجتماعات منفصلة.

واحتدم الخلاف بين كاتس وزامير بشأن تعيينات كبار الضباط في الجيش، إذ جمد كاتس جميع التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 يوما، وأمر بإعادة النظر في اللجنة التي نظرت في تحقيقات الجيش بهجوم 7 أكتوبر 2023، لكن رئيس الأركان اعتبر هذا التجميد والإجراءات الأحادية تضر بقدرة الجيش واستعداده.

والثلاثاء، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو يدرس إجراء تعديل وزاري واسع يشمل استبدال وزير الدفاع بوزير الخارجية جدعون ساعر.

وجاء ذلك بعد بلوغ خلاف نتنياهو وكاتس ذروته، الاثنين، عقب مواجهة علنية بينهما.

ولم يتخذ نتنياهو قرارا نهائيا، لكن مصادر مقربة منه تشير إلى أنه قد يسرع قرار استبداله إذا واصل الأخير العمل بشكل مستقل عن رئيس الوزراء.



