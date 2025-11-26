جيش الاحتلال يستعد لإزالة الأنقاض في رفح الفلسطينية وإقامة «غزة الجديدة»

أفادت مصادر إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال بدأ يستعد لإزالة الأنقاض في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تمهيداً لإقامة منطقة إنسانية جديدة، في خطوة أُطلق عليها اسم «غزة الجديدة».

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، تأتي هذه الخطوة نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل للتقدم إلى المرحلة التالية ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب، لوقف الحرب في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش سيبدأ قريباً بإدخال معدات ثقيلة إلى المنطقة بهدف تهيئة الأرضية لإقامة المنطقة «الإنسانية» الجديدة، التي يُفترض أن تستقبل آلاف الفلسطينيين، على أن تكون خالية من سيطرة حركة حماس.

وأوضحت المصادر أن جهات أمنية إسرائيلية أطلعت الميليشيات المسلحة التي تتعاون مع تل أبيب على تفاصيل الخطة.

وبحسب الخطة الأمريكية، ستتولى لاحقاً قوة عسكرية أجنبية الإشراف على المنطقة، على أن تبقى خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مع عدم استعداد الدول التي وافقت على إرسال قواتها للعمل في المناطق التي تسيطر عليها حماس حتى الآن.

وأضافت التقارير أن الجيش بدأ خلال الأيام الماضية، بإزالة مخلفات المتفجرات في رفح الفلسطينية، وضخ الإسمنت داخل الأنفاق، وذلك كجزء من التحضيرات للمرحلة التالية.

وزعمت إسرائيل أن هذه التحركات تخدم أيضاً أهدافها في تدمير البنى التحتية المرتبطة بالعمليات العسكرية لحركة حماس، حتى في حال فشل التقدم في الاتفاق بسبب رفض الحركة التخلي عن أسلحتها.

وتعد خطوة إنشاء «غزة الجديدة» ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إقامة منطقة «إنسانية» تحت السيطرة الإسرائيلية في جنوب القطاع، بعيدة عن نفوذ حركة حماس، على أن يتم إدخال آلاف الفلسطينيين إليها لتخفيف الضغط على مناطق أخرى وإعادة تنظيم إدارة الأوضاع الإنسانية في القطاع.