تعرف على مواعيد مباريات كأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 جدول مواعيد مباريات البطولة بالكامل، بعد اكتمال عقد المنتخبات المشاركة، والتي ستستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد المباريات (بتوقيت القاهرة) على النحو التالي:

الاثنين 1 ديسمبر 2025

تونس × سوريا – 3:00 م – استاد أحمد بن علي

قطر × فلسطين – 6:30 م – استاد البيت

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

المغرب × جزر القمر – 2:00 م – استاد خليفة الدولي

مصر × الكويت – 4:30 م – استاد لوسيل

السعودية × عُمان – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

الجزائر × السودان – 2:00 م – استاد أحمد بن علي

العراق × البحرين – 4:30 م – استاد 974

الإمارات × الأردن – 7:00 م – استاد البيت

الخميس 4 ديسمبر 2025

تونس × فلسطين – 4:30 م – استاد لوسيل

قطر × سوريا – 7:00 م – استاد خليفة الدولي

الجمعة 5 ديسمبر 2025

المغرب × عُمان – 4:30 م – استاد المدينة التعليمية

السعودية × جزر القمر – 8:30 م – استاد البيت

السبت 6 ديسمبر 2025

الأردن × الكويت – 1:00 م – استاد أحمد بن علي

الجزائر × البحرين – 3:30 م – استاد خليفة الدولي

العراق × السودان – 6:00 م – استاد 974

مصر × الإمارات – 8:30 م – استاد لوسيل

الأحد 7 ديسمبر 2025

تونس × قطر – 7:00 م – استاد البيت

فلسطين × سوريا – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية

الاثنين 8 ديسمبر 2025

السعودية × المغرب – 7:00 م – استاد لوسيل

جزر القمر × عُمان – 7:00 م – استاد 974

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

مصر × الأردن – 4:30 م – استاد البيت

الإمارات × الكويت – 4:30 م – استاد 974

الجزائر × العراق – 7:00 م – استاد خليفة الدولي

السودان × البحرين – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، منها 10 منتخبات آسيوية و6 منتخبات إفريقية. وضمنت 9 منتخبات التأهل مباشرة، فيما اكتملت المقاعد السبعة المتبقية عبر ملحق التصفيات الذي جمع 14 منتخبًا.

وتأهلت من الملحق يوم الثلاثاء فلسطين وسوريا والكويت، ولحقت بها يوم الأربعاء منتخبات السودان وجزر القمر وعمان والبحرين، ليكون تأهل جزر القمر هو الأول في تاريخها.

وجاءت مجموعات البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر – تونس – سوريا – فلسطين

المجموعة الثانية: المغرب – السعودية – عمان – جزر القمر

المجموعة الثالثة: مصر – الأردن – الكويت – الإمارات

المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – السودان – البحرين