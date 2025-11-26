قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بها بموضوعية وتجرد، وباِستخدام أحدث المعايير العلمية الدقيقة.

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي الذي أداره الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددًا من الموضوعات.

وأكد الحرص على انتقاء العناصر بشكل منصف وشفاف لضمان توفير فرص متكافئة ومتساوية للجميع، معقبًا: «الطلاب لو حسوا إن النظام غر منصف وغير أمين وغير شفاف، ده أول خطأ نرتكبه في حق شبابنا».

وأشار إلى حرص الدولة على تطوير مؤسساتها، ذاكرا أن تطوير الدول من الممكن أن يستغرق 100 سنة.

وأضاف: «في ناس تتصور إن الأمور ممكن تتحل في 5 و10 سنين، لا؛ لأن التطور الطبيعي للدول عشان تنتقل من دول متأخرة إلى نامية إلى متقدمة ممكن تستغرق 100 سنة، إلا إذا الدولة عندها استعداد وشبابها مستعد يكون عندهم همة وإرادة أكبر في التحرك، ويغطوا الفترات الزمنية بشكل أقل».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.