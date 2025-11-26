مصرع شاب وإصابة 13 عاملا في انقلاب ميكروباص شرق بورسعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شاب مصرعه، وأصيب 13 عاملًا آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة شرق بورسعيد.

وتلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة الشاب أحمد محمد حسن، 34 عامًا، وإصابة 13 عاملًا في حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، نتيجة السرعة الزائدة ورعونة السائق أثناء القيادة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لحين صدور تصريح الدفن.

وحرر قسم شرطة أول شرق بورسعيد محضرًا بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.