مدرب النمسا: نحلم بمواصلة كتابة التاريخ والتتويج بكأس العالم للناشئين

أعرب هيرمان ستادلر، المدير الفني لمنتخب النمسا، عن أمله في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي المنتخب النمساوي للناشئين مع نظيره البرتغالي، غدًا الخميس، في المباراة النهائية للبطولة، التي يشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى، على ملعب (خليفة الدولي)، حيث يسعى كل منهما لحمل كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخهما.

وقال المدرب النمساوي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، للحديث عن المباراة "قمنا بعمل جيد للغاية طوال مسيرتنا في المسابقة، وكللنا مجهوداتنا بالتأهل للمباراة النهائية. إن ذلك يشبه الحلم".

أضاف ستادلر "نحن فخورون بما حققنا في المونديال ونرغب في أن نواصل كتابة التاريخ ونحقق الفوز غدا على البرتغال من أجل حمل كأس العالم".

أوضح ستادلر أن منتخب النمسا لعب جميع لقاءاته للتغلب على منافسيه، ويتطلع للسير على ذات النهج بعد تأهله للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

واختتم مدرب منتخب النمسا للناشئين حديثه مشددا على أن صفوف الفريق مستعدة تماما للمواجهة المرتقبة، ولا يعاني من أي غيابات أمام البرتغال.

يشار إلى أن فريق ستادلر أصبح صاحب أول تأهل لأي منتخب نمساوي لنهائي إحدى بطولات كأس العالم لكرة القدم عبر مختلف الفئات العمرية.