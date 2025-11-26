 صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آيندهوفن بدوري الأبطال - بوابة الشروق
صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آيندهوفن بدوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 8:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 8:58 م

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة آيندهوفن، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد 2025-2026.

ويتواجد ليفربول في المركز العاشر ولديه 9 نقاط، بينما يأتي آيندهوفن في المركز الـ24 ولديه 5 نقاط.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، كوناتي، كيركيز، سوبوسلاي.

خط الوسط: ماك أليستر، كورتيس جونز، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، إيكيتيكي.


