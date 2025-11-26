صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آيندهوفن بدوري الأبطال

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة آيندهوفن، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد 2025-2026.
ويتواجد ليفربول في المركز العاشر ولديه 9 نقاط، بينما يأتي آيندهوفن في المركز الـ24 ولديه 5 نقاط.
وشهد تشكيل ليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:
حراسة المرمى: مامارداشفيلي.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، كوناتي، كيركيز، سوبوسلاي.
خط الوسط: ماك أليستر، كورتيس جونز، جرافنبرخ.
خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، إيكيتيكي.