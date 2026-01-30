رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي

دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي بعد أن انضم إيلون ماسك إلى منتقدي المبادرة على منصة التواصل الاجتماعي، إكس التابعة للملياردير.

وكتب سانشيز على موقع إكس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بعد أن أعاد أغنى رجل في العالم نشر تغريدة لأحد المستخدمين جاء فيها إن "إسبانيا قامت بتقنين أوضاع 500 ألف مهاجر غير شرعي من أجل هزيمة اليمين المتطرف"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الحكومة الإسبانية لفتت أنظار العالم هذا الأسبوع بقرارها منح الإقامة القانونية لنحو نصف مليون مهاجر غير شرعي. وتتعارض هذه الخطة مع موجة معادية للمهاجرين اجتاحت الساحة السياسية الأوروبية وساهمت في عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وهي حملة لعب فيها إيلون ماسك، رئيس شركة سبيس إكس، دورا محوريا.

وتم تنفيذ هذه الخطوة السياسية الإسبانية في ظل انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ضباط إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وهم يعتقلون أشخاصا ويواجهون المتظاهرين في مينيابوليس ومدن أمريكية أخرى.

واتخذ سانشيز، وهو اشتراكي، مسارا مختلفا في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 50 مليون نسمة. وتفوق أداء الاقتصاد الإسباني على نظرائه في منطقة اليورو في السنوات الأخيرة، بينما تراجعت معدلات البطالة.