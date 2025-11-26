 السبت.. نادى السينما بالأوبرا يعرض 5 أفلام دولية من مهرجان بورسعيد السينمائي - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 6:01 م القاهرة
السبت.. نادى السينما بالأوبرا يعرض 5 أفلام دولية من مهرجان بورسعيد السينمائي

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 5:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 5:50 م

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام سلسلة أمسيات نادى السينما التى تأتي ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي، حيث تعرض بالتعاون مع مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر 5 أفلام دولية، هي: "الفتاة البديلة (تركيا)، صدى الوادي (الصين)، ما وراء الدائرة (إسبانيا)، برسار (البحرين)، نسمة (مصر)، وذلك في السابعة مساء السبت ٢٩ نوفمبر على المسرح الصغير.

ويعقب العرض لقاء مع عدد من صنّاع الأفلام بحضور المنتج هشام سليمان، الرئيس الشرفي لمهرجان بورسعيد السينمائي، ويديره الناقد السينمائي أحمد سعد الدين؛ لمناقشة التجارب الإبداعية والرؤى الفنية التي تعكسها هذه الأفلام لإلقاء الضوء على أبعادها وتبادل الرؤى حول تطوير فن السينما.

