القضاء يسمح لولاية نورث كارولاينا باستخدام خريطة انتخابية جديدة لصالح الجمهوريين

سمحت هيئة قضائية اتحادية مكونة من ثلاثة قضاة، يوم الأربعاء، لولاية نورث كارولاينا باستخدام خريطة دوائر انتخابية أعيد رسمها بهدف نقل مقعد لمصلحة الجمهوريين، كجزء من حملة إعادة تقسيم الولايات المتعددة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب استعدادا لانتخابات 2026.

وتستهدف الخريطة المقعد الوحيد المتأرجح في ولاية كارولاينا الشمالية، الذي يشغله حاليا النائب الديمقراطي دون ديفيس، وهو أمريكي من أصول أفريقية يمثل أكثر من 20 مقاطعة في شمال شرق الولاية.

وقررت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع رفض طلبات إصدار أمر قضائي أولي بعد جلسة استماع عقدت في وينستون-سالم منتصف نوفمبر. وفي اليوم التالي للجلسة، أيد نفس القضاة بشكل منفصل عددا من دوائر مجلس النواب الأخرى التي أعاد رسمها المشرعون الجمهوريون في الولاية عام 2023. واستُخدمت هذه الدوائر لأول مرة في انتخابات 2024، وساهمت في حصول الجمهوريين على ثلاثة مقاعد إضافية في الكونجرس.

وتعد نورث كارولاينا واحدة من عدة ولايات هذا العام التي خالف فيها ترامب تقليدا سياسيا دام أكثر من قرن، بتوجيه الجمهوريين لإعادة رسم الخرائط في منتصف العقد، دون أن تكون هناك مطالبة قضائية بذلك، لتجنب فقدان السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.