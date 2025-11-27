أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن 4.8% من سكان المملكة تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ويبلغ عددهم نحو 1.7 مليون فرد في عام 2025.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، إلى أن النتائج تشير إلى أن السعوديين يشكلون 69% من كبار السن، بينما غير السعوديين يشكِّلون 31% منهم.

ولفتت إلى أن الإناث يمثِّلن 43% من إجمالي هذه الفئة مقابل 57% من الذكور، موضحة أن 33% من كبار السن يمارسون النشاط البدني بانتظام.

ويبلغ إجمالي عدد سكان السعودية حوالي 35.3 ملايين نسمة بنهاية عام 2024، منهم 19.6 مليون نسمة من السعوديين بنسبة 55.6%، وحوالي 15.7 مليون نسمة من غير السعوديين بنسبة 44.4%.