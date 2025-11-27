القضاء الأعلى في العراق: لا ندعم أي شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء

جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، الدعوة للأحزاب والقوى السياسية في العراق إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 من الشهر الحالي.

وأكد المجلس، خلال اجتماع عُقد اليوم برئاسة القاضي فائق زيدان، "رفض زج اسم القضاء كمؤسسة أو أشخاص في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى وجه الخصوص تسمية رئيس الوزراء القادم".

وشدد على "عدم وجود أي تبني أو دعم أو رأي بخصوص أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب كونه شأن خاص بالأحزاب السياسية ولا دخل للقضاء بذلك".

وتواصل القوى والأحزاب السياسية في العراق، عقد مشاورات لبحث إمكانية تشكيل العملية السياسية الجديدة في العراق وفق التوقيتات الدستورية.

ومازالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تدرس 872 طعنا تقدمت بها الأطراف السياسية والتحالفات على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، ومن ثم تكليف الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات بحسمها خلال أسبوعين.