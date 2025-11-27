تُحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأحد المقبل، فعالية مركزية بمقّ الأمانة العامة بمُناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" وذلك استجابةً لقرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة الصادر سنة 1977 بإحياء هذا اليوم سنوياً، ولتجديد التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

وستتضمن الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني من جانب كلٍ من جامعة الدول العربية والأمم المُتحدة ومصر وفلسطين والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما ستتضمن عرض فيلم قصير من إعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة) يتناول مُعاناة الشعب الفلسطيني لعقودٍ من المُعاناة والتطهير العرقي والتهجير القسري وحرمانه من مُمارسة حقّه في تقرير المصير جراء الظلم التاريخي الواقع عليه جراء الاحتلال الإسرائيلي المُـتواصل، وتقديراً لدور المُتضامنين مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في كافة أنحاء العالم، وانتصارهم لقيم الإنسانية والعدالة واحترام حقوق الانسان.

بالإضافة إلى تكريم عدد من المؤسسات على جهودها في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني وبعض فئات المُجتمع الفلسطيني على صمودهم وتضحياتهم.

كما سيُعقد على هامش الفعالية معرض فنّ تشكيلي وصور عن القضية الفلسطينية وذلك بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وسيُشارك في الفعالية المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المُعتمدين لدى مصر ومُمثلو المُنظمات العربية والدولية ولفيف من الشخصيات العامة.