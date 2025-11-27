كوريا الجنوبية: الحكومة لم تراجع أي ضرائب إضافية على الاستثمار في الأسهم الخارجية

ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية، في بيان اليوم الخميس، أن الحكومة لم تراجع أي ضرائب إضافية على مكاسب رأس المال في الاستثمار في الأسهم الخارجية.

وجاء البيان، بعدما أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية بينها شوسون إيلبو، إلى أن وزير المالية كو يون تشول ألمح إلى احتمالية فرض ضرائب إضافية على الاستثمار في الأسهم الخارجية من جانب مستثمري التجزئة الكوريين لدعم العملة المحلية الوون.

يشار إلى أن "كو" قال للصحفيين، أمس الأربعاء، إن الحكومة لا تدرس استخدام آليات ضريبية ولكنها منفتحة على مراجعة خيارات متنوعة تعتمد على الظروف، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدلى "كو"، بالتصريحات عندما سئل بشأن ما إذا كانت الحكومة تدرس حوافز ضريبية أو غرامات لإعادة مستثمري التجزئية إلى سوق البورصة المحلي أو تشجيع الشركات على الإفراج عن حيازاتها من الدولار الأمريكي.