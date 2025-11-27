 المجلس العسكري في غينيا بيساو يعلن تعيين الجنرال هورتا نتا قائدا للمجلس العسكري - بوابة الشروق
الخميس 27 نوفمبر 2025 4:06 م القاهرة
المجلس العسكري في غينيا بيساو يعلن تعيين الجنرال هورتا نتا قائدا للمجلس العسكري

بيساو (غينيا بيساو) - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 3:13 م

أعلنت القيادة العسكرية العليا في غينيا بيساو، اليوم الخميس، تعيين قائد جديد للمجلس العسكري في البلاد، مما يعزز الاستيلاء بالقوة على السلطة، الذي بدأ أمس الأربعاء، بعد أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ويأتي تعيين الجنرال هورتا نتا، رئيسا للحكومة العسكرية، التي ستشرف على فترة انتقالية مدتها عام واحد، وفقا لما ورد في إعلانٍ بثه التلفزيون الرسمي للبلاد.

وكانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غينيا بيساو أجريت يوم الأحد الماضي.

وأعلن كل من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، ومنافسه الرئيسي من المعارضة فرناندو دياس دا كوستا، فوزهما أمس الأول الثلاثاء، قبل إعلان النتائج الرسمية، التي كانت متوقعة اليوم الخميس.

 

 

