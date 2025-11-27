قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، اليوم الخميس، إن فريقي التفاوض الأوكراني والأمريكي سيجتمعان قريبا، مضيفا أن كييف ستركز على خطوات محددة في مقترحات السلام.

وأضاف في مؤتمر صحفي "توقعاتنا هي نتائج ملموسة. نتائج ملموسة حتى يتسنى إحراز تقدم... من المهم للغاية بالنسبة لنا، وأثبتت أوكرانيا ذلك مرارا، التوصل إلى هدنة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شطب 6 بنود من الخطة التي طرحها للسلام في أوكرانيا وتقليصها إلى 22 بندا.

وأكد أن الجانب الروسي يقدم تنازلات لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما أكبر تنازل قد يقدمه هو "قبوله وقف القتال والكف عن اقتطاع المزيد من الأراضي".

وأشار إلى أن النزاع يسير في اتجاه واحد وأن الأراضي "قد تصبح روسية في نهاية المطاف".

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا".