جيش الاحتلال يزعم الهجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم قبل وقت قصير، وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية وبواسطة سلاح الجو، بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق مختلفة بجنوب لبنان.

وبحسب ما نشرته المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، استهدف الجيش عددًا من مواقع الإطلاق التي خُزّنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله.

وزعمت أن «الجيش هاجم مخزنًا احتوى على وسائل قتالية، ومواقع عسكرية استخدمها عناصر حزب الله، لدفع مخططات إرهابية ضد قوات الجيش، إلى جانب بنى تحتية إضافية».

وادعت أن «جود هذه البنى التحتية ونشاط حزب الله في هذه المناطق، يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طيران العدو شن سلسلة غارات على المحمودية والجرمق في منطقة جزين جنوب البلاد.

وكشف معهد أمني إسرائيلي، الخميس، أن إسرائيل نفذت 669 غارة جوية على لبنان خلال عام من وقف إطلاق النار، وذلك بمعدّل هجومين يوميا.

وفي نوفمبر 2024 وقعت تل أبيب وحزب الله، برعاية أمريكية، اتفاقا لوقف إطلاق النار، أنهى عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وقال معهد «ألما» الإسرائيلي للأبحاث (خاص) في تقرير حصلت «الأناضول» على نسخة منه: «خلال وقف إطلاق النار، نفّذ الجيش الإسرائيلي 669 غارة جوية في أنحاء لبنان».

وأضاف: «يبلغ المتوسط الإجمالي للضربات 51 ضربة شهريًا طوال فترة وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي تُشير إلى تصعيد في الغارات الجوية، يُظهر تحليل البيانات منذ يونيو 2025 أن عدد الغارات ظلّ مُتطابقًا تقريبًا، بمتوسط 48 غارة شهريًا».

وبحسب تحليل المعهد الإسرائيلي فإن «47 بالمئة من الغارات كانت جنوب نهر الليطاني».