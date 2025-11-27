طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن غارتين استهدفت بشكل متزامن نبع الطاسة ومحيط الجرمق – المحمودية في جنوب البلاد.