طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان

الإدارية العليا ترفض طعن التعليم العالي وجامعة عين شمس بشأن شهادات التعليم المفتوح والمدمج
إلغاء نهائي لقرار الأعلى للجامعات بتحويل نظام التعليم المدمج إلى شهادة مهنية
الحصر العددي بانتخابات مجلس النواب: رضا عبدالسلام يتصدر انتخابات المنصورة وإعادة مع فودة ووردة والشرقاوي
صدمة جديدة.. قرار رسمي بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن غارتين استهدفت بشكل متزامن نبع الطاسة ومحيط الجرمق – المحمودية في جنوب البلاد.