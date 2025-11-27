 طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
الخميس 27 نوفمبر 2025
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 3:18 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 3:19 م

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن غارتين استهدفت بشكل متزامن نبع الطاسة ومحيط الجرمق – المحمودية في جنوب البلاد.

