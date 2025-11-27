بابا الفاتيكان: نحتاج إلى أناس يعززون الحوار ويمارسونه بإرادة ثابتة وعزيمة صابرة

شجع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، تركيا على أن تكون مصدرًا للاستقرار والحوار في عالم تمزقه النزاعات، وذلك في أول رحلة خارجية له اليوم الخميس، مناشدًا بإحلال السلام وسط جهود لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا وغزة، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) .

وشدد البابا الأمريكي الأصل، على رسالة السلام لدى وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث استقبله على مدرج المطار حرس شرف عسكري وفي القصر الرئاسي استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال كلمته أمام أردوغان وأعضاء السلك الدبلوماسي التركي في مكتبة بمجمع القصر، أشاد البابا ليو بالدور التاريخي لتركيا كجسر بين الشرق والغرب، وملتقى للأديان والثقافات.

وقال البابا ، متحدثًا أمام نموذج لكرة أرضية عملاق: "لتكن تركيا مصدرًا للاستقرار والتقارب بين الشعوب، في خدمة سلام عادل ودائم".

وأضاف: "اليوم، نحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى أناس يعززون الحوار ويمارسونه بإرادة ثابتة وعزيمة صابرة".

وتأتي زيارة البابا ليو في وقت عرضت فيه تركيا، البلد الذي يسكنه أكثر من 85 مليون نسمة معظمهم من المسلمين السنة، نفسها كوسيط رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات في أوكرانيا وغزة.

واستضافت أنقرة جولات من المحادثات مع روسيا وأوكرانيا وعرضت المشاركة في قوة الاستقرار في غزة للمساعدة في الإشراف على هدنة هشة.

ولم يذكر البابا ليو النزاعات بشكل محدد، لكنه استشهد بسلفه البابا فرنسيس الأول في تشبيهه بأن الحروب التي تجتاح العالم اليوم تعادل "حربًا عالمية ثالثة تُخاض على أجزاء"، مع إنفاق الموارد على التسلح بدلاً من مكافحة الجوع والفقر وحماية الخليقة.

وقال: "إننا بعد حربين عالميتين، نمر الآن بمرحلة تتسم بارتفاع مستوى الصراع على المستوى العالمي... ينبغي علينا أن لا نستسلم لهذا.. إن مستقبل البشرية على المحك".

وكان البابا ليو، قد أعرب في وقت سابق اليوم الخميس، عن أمله في أن يتمكن خلال زيارته إلى تركيا من التأكيد على مدى أهمية السلام بالنسبة للعالم أجمع.

وجاء ذلك، خلال وجود البابا على متن الطائرة الخاصة، التي خصصتها له الخطوط الجوية الإيطالية، حيث قام خلال الرحلة بتحية أكثر من 70 صحفيا من مؤسسات إعلامية مختلفة، يرافقونه في زيارته إلى تركيا.

وقال البابا: "أنا سعيد جدا للقيام بهذه الزيارة التي كنت أتطلع إليها بفارغ الصبر، نظرا لما تحمله من معان للمسيحيين وللعالم".

وأشار إلى زيارتيه إلى تركيا ولبنان، قائلا: "نأمل أن نؤكد على أهمية السلام للعالم أجمع".

ودعا البابا جميع البشر إلى الاتحاد من أجل السلام والسعي إلى طرق تحقيقه.

وأضاف: "رغم اختلافاتنا وانتمائنا إلى أديان ومعتقدات مختلفة، إلا أننا جميعا إخوة، وآمل أن نكون جزءا من عملية تعزيز السلام ووحدة العالم".

ووصل البابا ليو الرابع عشر إلى تركيا، في وقت سابق اليوم الخميس، ليبدأ بذلك أول رحلة خارجية رسمية له منذ توليه البابوية في مايو الماضي.