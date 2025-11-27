وزير الحرب الأمريكي: ألمانيا وفرنسا تستعدان للحرب

أصدر مسؤول كبير في إدارة ترامب تحذيرًا غير مألوف للدبلوماسيين الغربيين المجتمعين في كييف الأسبوع الماضي.

وأخبر دان دريسكول، وزير الحرب الأمريكي الذي أصبح شخصيةً محوريةً في قيادة المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، السفراءَ أن روسيا تُنتج الآن صواريخ بمعدلٍ يسمح لها ليس فقط بمواصلة الهجمات على أوكرانيا، بل أيضًا بتكوين مخزونٍ خطيرٍ من الأسلحة بعيدة المدى.

ووفقًا لمسؤولين غربيين حضرا الاجتماع، لم تعد روسيا تُطلق الصواريخ بأقصى سرعتها، بل بدأت بتخزينها لخطوةٍ مستقبلية، بحسب شبكة "سكاي نيوز.عربية الإخبارية.

المعنى، وفقًا للمصادر نفسها، هو أن موسكو قد تمتلك قريبًا قوة صاروخية أقوى وأكبر، قادرة على توجيه ضربات موجعة لأوكرانيا، والأهم من ذلك، تشكيل تهديد مباشر لدول أخرى في أوروبا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقًا لتقديرات أمريكية وأوكرانية، تُنتج روسيا حاليًا آلاف الصواريخ سنويًا، بما في ذلك صواريخ إسكندر وكينجال وكاليبر، وتُطلق كميات أقل مما تُنتجه، وقد قيلت هذه الكلمات في ظل ضغوط أمريكية لحث الدول الأوروبية على دعم جهود إنهاء الحرب.

ورغم ذلك، صرّح بوتين اليوم (الخميس) بأنّ روسيا لا تُخطط لمهاجمة أوروبا، واصفًا هذه المزاعم بـ"السخيفة". وأضاف أنّ روسيا مُستعدّة للدخول في نقاشات حول أمن القارة الأوروبية، مُضيفًا أنّ خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا "تُشكّل أساسًا للاتفاقيات المُستقبلية".

يُروّج دريسكول نفسه حاليًا لمبادرة السلام التي أطلقتها إدارة ترامب، وهي مبادرة قوبلت في البداية بمعارضة من أوكرانيا والدول الأوروبية، وخضعت لمراجعات وتحديثات مكثفة. لكن رسالة الإدارة لا تزال واضحة: روسيا تتمتع حاليًا بالتفوق الميداني، ولذلك ينبغي على أوكرانيا النظر في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

تماشيًا مع هذه التحذيرات، صعّدت روسيا هجماتها الصاروخية في الأشهر الأخيرة. ففي سبتمبر، هاجمت مبنى الحكومة الأوكرانية في كييف، ومصنعًا أمريكيًا غرب البلاد. وهذا الأسبوع، أطلقت وابلًا جديدًا من الصواريخ الباليستية والغواصات باتجاه العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع استئناف المحادثات السياسية. وفي الأسبوع الماضي، أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيًا في مدينة ترنوبل، مما أسفر عن مقتل العشرات.

بينما تُحذّر واشنطن من مخزون الصواريخ الروسي، تُجهّز برلين نفسها لسيناريو قد تُحوّل فيه روسيا مواردها لمواجهة مع حلف الناتو. بعد أكثر من عامين من كتابتها سرّاً، تُحاول ألمانيا الآن تنفيذ خطتها الحربية الوطنية المعروفة باسم "خطة العمليات الألمانية"، وهي وثيقة من 1200 صفحة كُشف عنها في صحيفة وول ستريت جورنال، تُفصّل كيفية انتقال ما يصل إلى 800 ألف جندي من ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في حلف الناتو إلى الجبهة في حال نشوب حرب.

تشمل الخطة جميع الجوانب الممكنة: الموانئ والأنهار والسكك الحديدية والطرق وسلاسل التوريد والأمن. ألمانيا، التي عادت لتصبح دولة محورية في الانتشار العسكري الأوروبي، وتزعم أنها أصبحت من جديد الدولة صاحبة أقوى جيش في القارة، مطالبة بالتعامل مع بنيتها التحتية المتقادمة، ونقص القوى العاملة، والبيروقراطية المعقدة.

يُحذّر كبار المسؤولين العسكريين في البلاد من أن روسيا قد تكون مستعدة لمهاجمة حلف الناتو بحلول عام 2029، في حين أن أعمال التخريب والتجسس والاختراقات للأجواء الأوروبية تُقلّل هامش الخطأ وتزيد من احتمالية سوء التقدير. ويؤكد الخبراء أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يسمح لموسكو بتخصيص موارد لتعزيز مكانتها في مواجهة حلفاء الناتو.

استعدادًا لاحتمال نشوب صراع واسع النطاق، تُجري ألمانيا تدريبات مشتركة مع الشرطة وخدمات الطوارئ. وقد أظهر تدريب رئيسي في هامبورغ كيف لا تزال الأنظمة المدنية والعسكرية تُعاني من صعوبات في العمل تحت الضغط. على سبيل المثال، أُوقفت قافلة عسكرية لمدة ساعتين بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق، ولم تكن الشرطة مُجهزة بما يكفي لإبعادهم.

إلى جانب التدريبات، تستثمر الدولة أيضًا في إعادة بناء البنية التحتية، كالجسور والموانئ وطرق النقل، لاستخدامها في حالات الطوارئ. وتسعى وزارة الدفاع إلى إشراك شركات خاصة في هذا الجهد، مثل شركة راينميتال العملاقة للأسلحة، التي تعمل على إنشاء معسكرات لوجستية سريعة.

النهج العام، كما وصفه كبار المسؤولين، هو العودة إلى عقلية حقبة الحرب الباردة، ولكن مع تحديات القرن الحادي والعشرين. ويقول المسؤولون الألمان إن التوتر بين السلام والحرب أصبح أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

في فرنسا أيضًا، بدأ التهديد الروسي يكتسب زخمًا في السياسة المحلية. قدّم الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم خطوة جديدة لتغيير نظام الخدمة العسكرية الوطنية.

ووفقًا للخطة المُقدّمة، سيتم توسيع نطاق التجنيد التطوعي ليشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا، بهدف تجنيد آلاف الجنود الجدد سنويًا. ويتمثل الهدف العام في دمج جميع آلاف الجنود الجدد في نظام الاحتياط.

هناك أيضًا شعور متزايد بالإلحاح في فرنسا. حذّر رئيس الأركان الفرنسي، الجنرال فابيان ميندون، الأسبوع الماضي من أن روسيا تُجهّز لصراع مع الدول الأوروبية بحلول عام ٢٠٣٠. أثارت تصريحاته غضبًا شعبيًا بعد أن قال إن على المواطنين "الاستعداد للتضحية بأبنائهم في الحرب"، وأوضح أن نيته هي تهيئة الرأي العام لواقع أمني متدهور بسرعة.