إيطاليا تسلم ألمانيا الأوكراني المشتبه في أنه العقل المدبر لتفجيرات خطي نورد ستريم

بعد أكثر من 3 أشهر قضاها قيد التحقيق والاحتجاز، سلمت السلطات الإيطالية، إلى ألمانيا المواطن الأوكراني المشتبه به أنه العقل المدبّر للهجمات على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق عام 2022.

وقامت السلطات الإيطالية، بتسليم الأوكراني "49 عاما" إلى الشرطة الألمانية، وهو ما تم تأكيده من جانب الادعاء العام الاتحادي الألماني الذي يقع مقره في مدينة كارلسره في جنوب ألمانيا.

وكانت الهجمات، التي وقعت قبل 3 أعوام، تصدرت عناوين الصحف حول العالم.

وقضى الأوكراني، ويدعى سيرجي ك، معظم فترة حبسه الاحتياطي في سجن شديد الحراسة في مدينة فيرارا بشمال إيطاليا.

وحاول مرارا منع تسليمه إلى ألمانيا من خلال تقديم طعون أمام القضاء الإيطالي. ودخل في إضراب عن الطعام في فترة ما. ومع ذلك، أصدرت المحكمة العليا الإيطالية الأسبوع الماضي الإذن النهائي بتسليمه إلى السلطات الألمانية.