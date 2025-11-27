روسيا: لا يمكن لأي قوة خارجية الحد من إنفاقنا العسكري

ردت روسيا، اليوم الخميس، تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول تقليص الجيش الروسي والميزانية العسكرية للبلد.

وقالت روسيا إنه لا يمكن لأي قوة خارجية الحد من الإنفاق العسكري الروسي.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قوله إنه لا يمكن لأي قوة أن تحد من الميزانية العسكرية الروسية، مضيفا أن موسكو استبعدت نشر أي قوات مما يعرف "بتحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا.

وأشارت كالاس أمس الأربعاء إلى أنه يجب تقليص الجيش الروسي والميزانية العسكرية الروسية، لكنها لم توضح كيف يمكن أن يحدث ذلك.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء واشنطن الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تربط تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا بالتوصل أولا إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة على فحوى المحادثات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن روبيو شدد خلال اتصال هاتفي مع مسئولين أوروبيين، على أن ترامب مستعد للتفاوض بشأن ضمانات أمنية طويلة الأمد تضمن شعور كييف بالأمان، وذلك في إطار ترتيبات ما بعد الاتفاق المحتمل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعتبر فيه القيادة الأوكرانية أن الضمانات الغربية تشكل ركيزة أساسية لأي تسوية مع موسكو.

ووفق "بوليتيكو"، تتزامن هذه التطورات مع حالة ارتباك أوروبي بسبب الرسائل المتباينة الصادرة عن الإدارة الأميركية، إذ أوضح دبلوماسيون أوروبيون أن واشنطن تصر على إنجاز "حزمة كاملة" من التفاهمات سريعا، بينما تعد الضمانات الأمنية ملفا منفصلا عن نقاط أخرى سبق التوافق بشأنها.