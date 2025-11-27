أحمد السعدني عن فيلم ولنا في الخيال حب: استشرت طبيبا نفسيا قبل المشاركة

يخوض صناع فيلم ولنا في الخيال حب جولات داخل صالات السينما المصرية، حرصا على التواصل مع النقاد والجمهور، ولتلقي ردود الفعل والنقاش مع الحضور حول تفاصيل الفيلم.

وفي أحدث جولة لهم داخل سينما التحرير، بالدقي، حضر المنتج صفي الدين محمود، وأحمد السعدني ومايان السيد والموسيقار خالد حماد، وعقب العرض فُتح نقاش مع الحضور أدارته الناقدة علا الشافعي.

وأعرب أحمد السعدني عن سعادته بوجوده في سينما التحرير، وقال: "أول فيلم في حياتي دخلته هنا"، مضيفا: "أنا أثق في شركة ريد ستار جدا، وطالما هم وثقوا في سارة إذا فهي تستحق هذا الدعم، وسارة بالفعل كتبت سيناريو لم ياخذ كثير من الوقت لكي أقرر الموافقة عليه، رغم أني عكس ذلك تماما، وعملنا بروفات كثيرة، لدرجة كنت حافظ كل المشاهد قبل التصوير، ورغم بعض الاختلافات في وجهات النظر لكنها قدرت تقنعني بأرءها، وعندما شاهدت أول نسخة من الفيلم، اخبرتها اني فخور بها، لأنها مخرجة قوية، وفخور بشركة ريد ستار لأنها دعمت هذا المشروع".

وعن تجسيد شخصية رجل فقد زوجته، علق السعدني: "كلنا مرينا بحالات فقد تركت داخلنا جزء لا ينطفئ من الحزن، وأنا استشرت طبيب نفسي قبل بداية التصوير، لأني خوفت يحصل تماس بين الشخصية وبيني".

وعلق صفي الدين على أسئلة الحضور حول أسباب دعم هذا الفيلم،" هذا الفيلم نفخر إن اسم ريد ستار موجود عليه، هذا الفيلم أول تجربة لهم على مستوى الإخراج والكتابة والديكور والمونتاج والتصوير، وهذا هو الأهم، أهم من صناعة فيلم إن الشركة قدرت تضخ دماء جديدة للسوق السينمائي، ومن المفترض أن الدولة هي التي تنتج هذا المشروع، لأنه يبرز أكاديمية الفون والأوبرا، ويبروز أن لدينا أماكن تصوير مشرفة، عندنا ما يجعلنا أهم مواقع تصوير في الشرق الأوسط".

كما شاركت مايان مشاعرها مع الحضور حول فيلم ولنا في الخيال حب، وقالت إنه عمل مهم بنسبة لها، " الدور لما جالي كنت تايهة جدا، كل الأدوار التي تعرض شبه بعض، وعندي حيرة صعبة، ولما قابلت سارة قولتلها أنا عايزة ألعب شخصية وردة، لأن أخيرا هعدي بتحديات، هتعلم رقص ومزيكا وهدرب صوتي، كل دا غير كتير في حياتي، الدور مش بس انقذني على المستوى المهني كمان على المستوى الشخصي وحببني في السينما أكتر بكتير".

وأكد مهندس الديكور حمزة طه، أن الفيلم به تحديات كثيرة على مستوى الصورة، خاصة أنه أول تجربة له، وهذا أمر مقلق، وقال" لكن ريد ستار كانت داعمة جدا، ومبخلتش علينا ابدا في الإنتاج، والعناصر كلها كملت بعض عشان كدا قدرنا نطلع بنتيجة جيدة".

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية، والأجواء الموسيقية والاستعراضات، نشاهد قصة فتاة وشاب يدرسان في معهد السينما، ولكن تصيب علاقتهما بعض المشاكل بسبب اختلاف الطباع، وفي لحظة مرتبكة من العلاقة، تظهر شخصية دكتور يوسف ( أحمد السعدني) التي تضيف لمعادلة الحب الصعبة تعقيدات جديدة، تتداخل مع تعقيدات ترتبط بماضيه.