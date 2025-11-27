لاتفيا تقترح تعيين كازاكس لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي

قالت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، اليوم الخميس، إن بلادها سوف ترشح محافظ البنك المركزي اللاتفي مارتينز كازاكس للمنصب الثاني في البنك المركزي الأوروبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت سيلينا، اليوم الخميس في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "السيد كازاكس محترف ذو خبرة ومحترم دوليا، ويمكن أن يصبح أول ممثل للاتفيا وأيضا لأوروبا الشرقية في الإدارة العليا للبنك المركزي الأوروبي".

وينضم كازاكس، وهو بالفعل عضو في المجلس الحاكم المختص بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إلى نظيره الفنلندي أولي رين والكرواتي بوريس فوجيتش في الترشح لخلافة نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، الذي تنتهي ولايته في مايو القادم.

ويشكل هذا الترشح جزءً من عملية إعادة هيكلة شاملة ستشهد انتهاء ولاية أربعة من أعضاء المجلس التنفيذي الستة بحلول نهاية عام، ومن بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد.